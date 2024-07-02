結構来日している英国艦？修理完了後は北朝鮮船舶の監視などに参加イギリス海軍の哨戒艦「スペイ」の公式X（旧：Twitter）は2024年6月25日、横須賀での修理が終わり、公海上に戻り活動を再開したと発表しました。リバー型哨戒艦「スペイ」（画像：横須賀地方総監部）。公式Xによると、修理を担当したのは日本の造船会社であるジャパン マリンユナイテッドのようで「ジャパン マリン ユナイテッドの支援により、最近欠陥の修正