２０２４年７月２日未明、八戸発苫小牧行のフェリーが、苫小牧西港付近で座礁しました。別の船がフェリーを港まで移動させ、乗客を降ろす予定です。（吉田カメラマン）「苫小牧西港の入り口付近でフェリーが消波ブロックに乗り上げています」八戸発苫小牧行のフェリー「シルバーブリーズ」は午前１時すぎ、苫小牧西港の消波ブロックに時速およそ１８．５キロで衝突しました。船首にはへこみが