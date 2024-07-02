全国のラーメンを食べ歩くラーメンミュージシャン、井手隊長です。7月に入り、一気に気温も上がって暑くなってきた。コンビニのチルドコーナーにも冷やし麺が多数ラインナップされている。今回紹介するのはファミリーマートで発売されている「千里眼監修 冷しニンニクまぜそば」だ。“千里眼”は東京・駒場にある二郎インスパイア系の超人気店。ファミリーマートで“千里眼”監修の二郎系ラーメンは大人気で、今回はその冷やしバー