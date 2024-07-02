フランス革命を舞台に展開される壮大な人間ドラマを描いた少女マンガの金字塔「ベルサイユのばら」の劇場アニメが、2025年新春に公開されることが決まりました。キャストは、男装の麗人オスカル役を沢城みゆきさん、王妃マリー・アントワネット役を平野綾さん、オスカルの幼なじみ・アンドレ役を豊永利行さん、スウェーデンの伯爵・フェルゼン役を加藤和樹さんが、それぞれ演じます。劇場アニメ「ベルサイユのばら」公式サイトhttp

◆少女マンガの金字塔が完全新作で劇場アニメ化