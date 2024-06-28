松本人志（60）が「週刊文春」との裁判に注力するために芸能活動を休止してから、約半年が経過した。6月27日に放送された『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）は、松本不在のままではあったが、松本の意外なエピソードが明かされた。この日、『収入激変!?フリーアナお金事情丸裸SP』と銘打たれ、元フジテレビの久代萌美アナ（34）や、元テレビ東京の森香澄アナ（29）、元TBSの枡田絵里奈アナ（38）などがゲスト出演。番組の冒頭で、