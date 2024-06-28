以前 Japaaanで、国民的アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」の世界を表現した浮世絵「ゲゲゲ浮世絵」シリーズを紹介しましたが、浮世絵の名作と「ゲゲゲの鬼太郎」の世界が融合！浮世絵『ゲゲゲ浮世絵』シリーズが発売このほど同シリーズ第2弾となる「妖怪百物語 さらやしき 清風故人」の販売がはじまりました。ゲゲゲの鬼太郎の不思議で神秘的でちょっと不気味な世界観は、浮世絵風表現と絶妙にマッチ。「ゲゲゲ浮世絵」シリーズでは6作品が