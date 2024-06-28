たこ焼チェーン「築地銀だこ」は、大谷翔平選手の誕生日である7月5日に、“ドジャー･スタジアム店”限定たこ焼き「チーズ&ワカモレ (CHEESE & GUACAMOLE) 」を日本国内で発売する。【関連記事】築地銀だこ「ドジャー･スタジアム店」オープン、約14ドルで限定たこ焼「Tempura&Sweet soy sauce」「Cheese & Guacamole」など販売「築地銀だこ ドジャー･スタジアム店」は、米国時間3月24日にアメリカでオープンした店