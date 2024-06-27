2024年7月3日、20年ぶりに新紙幣が発行される。それにあわせて、京都駅でも"新紙幣"3000枚の試食が無料配布される。紙幣が、無料？それに、試食？どういうことかというと......。こういうことだ。配られるのはもちろん、本物のお札ではない。新紙幣を模した「新紙幣記念かき餅」である。イベントを実施するのは京都西陣の上技物あられ処「京西陣菓匠 宗禅」。昔ながらの製法でじっくりと丁寧に焼き上げた伝統的な素焼きのかき餅