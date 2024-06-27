大渋滞の木更津金田IC周辺東京湾アクアラインの木更津側で、側道が2車線対面通行のボトルネックになっている区間があります。渋滞対策でここを4車線化する計画がありますが、どうなっているのでしょうか。アクアラインの混雑は、対岸の木更津側もひどい東京湾アクアラインで木更津方面に出かけ、夕方に川崎方面へ帰ると、時間帯や期間によってほぼピクリとも動かない大渋滞に巻き込まれることがあります。【画像】そりゃ渋