■あまりの高さに絶句し、払えないと思った今年度の国保料（国民健康保険の保険料）の決定通知書が届いた頃ではないだろうか。金額の高さにびっくりしている人もいるかもしれない。私も3年前はそうだった。もちろん今も高いと感じているが、3年前の2021年に自治体から通知書を受け取った時は、あまりの高さに絶句し、払えないと思ったのだ。当時の国保料は、年間で88万円。国保料は6月から翌年3月までの10回払いが基本のため、月々