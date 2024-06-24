米ミシシッピ州の湖で釣りを楽しんでいた男性たちが、魚ではなく多数の犬が泳ぐ奇妙な光景に遭遇した。迷子になっている様子の犬たちを1匹ずつボートに乗せ、最終的に合計38匹もの犬を救出したという。米ニュースメディア『Fox News』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】米アーカンソー州ジョーンズボロに住むボブ・ギストさん（Bob Gist、61）と、テネシー州コヴィントンに住む友人のブラッド・カーライルさん（Brad Carl