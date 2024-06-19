美容整形に約1億円を投じた「日本一の整形男子」として知られるインフルエンサー・アレンさんが2024年6月18日、「男性で香水をつけている方は入店していただけません」とする飲食店の張り紙に疑問を呈した。「誰が褒めるのか知らないですが、男性の香水の使用量が我慢の限界を超えていることが多いです」アレンさんは18日、飲食店の店頭に掲示されていたという看板の写真をXで公開し、内容への疑問をつづった。店はすでに閉店して