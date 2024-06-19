「借金だらけで、いつもお腹を空かせている彼と結婚するなんて思わなかった」と語る安藤和津さん。出会いから8か月のスピード婚になった夫・奥田瑛二との当時の関係とは。（全4回中の1回） 【画像】「この顔立ちは令和でもイケメン」安藤和津さんと結婚した奥田瑛二の若かりし頃の家族写真など（全12枚） 第一印象は“死んだ目をした珍獣” ハワイにて ── 俳優・映画監督である奥田瑛二さんとの結婚