女優の南果歩（60）が初孫を抱っこする姿を披露し、反響が寄せられている。【映像】南果歩と息子の2ショット南は1995年に、ミュージシャンで作家の辻仁成と結婚し長男を出産したが、2000年に離婚。2005年に俳優の渡辺謙と再婚したが、2018年に離婚していた。Instagramには、幼少期の長男との親子ショットや長男夫婦との韓国旅行の様子などを投稿してきた。16日の更新では、「息子が父になりました」と報告し、生まれたばか