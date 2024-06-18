晩婚化が進み、高齢出産が増えている日本。さまざまなリスクも語られ、高齢出産に対して悩みを抱える人が多いのも事実。そんな中、自らの高齢出産の経験を発信しているのが、チャンネル登録者数24.4万人を誇る、夫26歳、妻39歳の『ポンコツらいす☆年の差カップル』こうせい＆まりこ夫妻。妊娠発覚から出産、その後の子育てまで、リアルな日常を綴った動画の数々には「お二人が尊い」「勇気づけられた」「大感動」などのコメント