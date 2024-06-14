¡ÔÄ«¥É¥é¡È¤¬¤Ã¤«¤êÉã¿Æ¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡Õ°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¤ª¤·¤ó¤ÎÉã¤òÍÞ¤¨¤¿¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥º¿ÆÉã¡×
¡¡Êì¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÇ¹â¤ÊÊì¿Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢Éã¤ÎÆü¤Ë¤ÏÅöÁ³¤³¤Î´ë²è¡£Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿Æ¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¡õ¤è¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°!¡¡¤Ê¤¼Éã¿Æ¤À¤±¤¬¤Ã¤«¤êÉôÌç¤¬¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤ì¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë¥À¥á¿ÆÉã¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤æ¤¨¡£30Âå¡Á60Âå¤Î½÷À1000¿Í¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥º¿ÆÉã¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×Ä«¥É¥é¡È¤¬¤Ã¤«¤ê¡É¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆTOP10
¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë½øÈ×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢Á°È¾Àï¤ÇÂà¾ì¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄ«¥É¥é¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï²ÈÂ²¤«¤éÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¿Æ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»à¤Ì¤È¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¸Â¤é¤ì¤¿½ÐÈÖ¤ÎÃæ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÌ¡²è²È¡¦¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤¢¤ä¤³¤µ¤ó¤Ï»¿¼¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Î½øÈ×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤»ÒÌò¤È¥¯¥º¿ÆÉã¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÆÉã¤¬¥¯¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É·òµ¤¤Ê»ÒÌò¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£ÆÃ¤Ë»þÂå¤â¤Î¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÇ½é¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥º¿ÆÉã¤Ï¡¢É¬Í×°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Ä«¥É¥é¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆTOP10
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥º¿ÆÉã¤¿¤Á¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤¬¤Ã¤«¤êÉôÌç¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£5°Ì¤Ï¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê'19Ç¯¡Ë¤ÎÀî¸¶¾ï¼£¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¡£
¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¡£Ì¼¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¤¡£Âç·ù¤¤¡×¡Ê²Æì¸©¡¦42ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¼Ú¶â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò¶ìÏ«¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥¥ì»¶¤é¤«¤¹¡£Åµ·¿Åª¤Ê¥À¥á¿ÆÉã¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¦41ºÐ¡Ë¤È»¶¡¹¤Ê¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼Ú¶â¡¢²£Ë½¡¢Ì¼¤ÎÌ´¤ÎÁ´ÈÝÄê¤È¤¤¤¦Ä«¥É¥é¤¬¤Ã¤«¤ê¿ÆÉã¤Î3Í×ÁÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¾ï¼£¤ÏÁ´Éô¤½¤í¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Äâ¼ç´ØÇò¤Ç¼ò¹¥¤¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾¼ÏÂ¤Î´è¸Ç¿ÆÉã¡£º¬¤Ï¤ª¿Í¤è¤·¤Ç¡¢Ì¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ì¼¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À©ºî¤µ¤ì¤¿»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï'19Ç¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åª¤ËË½ÎÏ¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
¡¡4°Ì¤Ï¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡Ê'15Ç¯¡Ë¤ÎÄÅÂ¼Å°¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£
¡Ö°ì³ÍÀé¶â¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Éã¿Æ¡Ä¡Ä²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÏÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡ÊµþÅÔÉÜ¡¦53ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ò²ÈÂ²¤¬µö¤·¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤¬Ææ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦58ºÐ¡Ë¤È¤½¤Î¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤¬Íý²òÉÔÇ½¤ÊÌÂÏÇ¿ÆÉã¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÀô¤µ¤ó¤¬3Í×ÁÇ¤ÇÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¼Ú¶â¤Ç¡¢¸½Âå¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÌ¼¤ÎÌ´¼«ÂÎ¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¡È¤¤¤¤¤«¤²¤ó¡É¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìò³ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¡£
¡¡ÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó±é¤¸¤ë´õ¤Ï¡¢°ì³ÍÀé¶â¤ÎÌ´¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤Ë¤¢¤¤ì¡¢ÃÏÆ»¤¬°ìÈÖ¤È»ÔÌò½ê¤Ë¶Ð¤á¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÃÀÞ¡¢Ï·ÊÞ¼¿´ïÅ¹¤Î½÷¾¤È¤Ê¤ë¤â¤Þ¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¡Ä¡Ä¤È·ë¶É¡¢Éã¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¡£¤¢¤ó¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤µ¡×¤¬·ù¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬3°Ì¤Î¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¡Ê'01Ç¯¡Ë¤Î¸ÅÇÈÂ¢·ÃÊ¸¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¤À¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍê¤ê¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ø¤Ê¤ó¤¯¤ë¤Ê¤¤¤µ¤¡¡Ù¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¡Ê°¦É²¸©¡¦54ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡£¸ÀÆ°¤¬·Ú¤¤¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦49ºÐ¡Ë¤È¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿Ç½Å·µ¤¤µ¤ËÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö10°Ì¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈæ²Å¸»°¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ø²Æì¤¬ÉñÂæ¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤Î²Æì¸¸ÁÛ¤òÂÎ¸½¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡²Æì¤Ë¤ÏËÜÅÚ¤È¤Ï°ã¤¦¥¦¥Á¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤¯¤ë¤Ê¤¤¤µ¤¡¡Ù¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æî¤ÎÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ÚÅ·Åª¤ÊÃË¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð»°Àþ¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤ê½Ð¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³°Ê³°¤Ï²ÈÂ²»×¤¤¤Î¤¤¤¤Éã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
Ä«¥É¥é»Ë¾åºÇÄã¤Î¥¯¥º¿ÆÉã¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤¬
¡¡2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¾ºî¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¡Ê'83Ç¯¡Ë¤ÎÃ«Â¼ºîÂ¤¡Ê°ËÅì»ÍÏ¯¡Ë¤À¡£
¡ÖÉÏ¤·¤µ¤æ¤¨¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¼¤òÇä¤êÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¡Ê°¦É²¸©¡¦54ºÐ¡Ë¡¢¡Ö°ËÅì»ÍÏ¯¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤¬»Ò¤É¤â¿´¤Ë¶²¤í¤·¤¯¡¢¤³¤ó¤ÊÉã¿Æ¤Ï·ù¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦50ºÐ¡Ë¤È´¨Â¼¤Î¶ËÉÏ¾®ºîÇÀ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±é¤¸¤¿°ËÅì¤Î¼Çµï¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¶¯Îõ¤ÊÉã¿ÆÁü¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤ËÌÀ¼£¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢²È¤Ç¤â¥Ë¥³¥ê¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£Êô¸øÀè¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¤ª¤·¤ó¤¬Ã¦ÁöÊ¼¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ë¤ä¡¢µ¤Àä¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¥¤êÈô¤Ð¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ë½ÎÏ¥·¡¼¥ó¤Ï¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï1°Ì¤ÎºîÉÊ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¼¤òÇä¤êÈô¤Ð¤¹Éã¿Æ¤Ï¤¬¤Ã¤«¤êÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡°ËÅì¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢»ÒÌò¤Î¾®ÎÓ°½»Ò¤µ¤ó¤Î·òµ¤¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢·ë²Ì¡¢¤è¤êÉã¿Æ¤¬¤Ò¤É¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÄ«¥É¥éÉã¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
¡¡Æ²¡¹¤Î100É¼Ä¶¤¨¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡Ê'20Ç¯¡Ë¤ÎÃÝ°æ¥Æ¥ë¥ò¡Ê¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡Ë¤À¡£
¡ÖÌ¼¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¼¤Ë¶â¤ò¤¿¤«¤ë¡£Ä«¥É¥é»Ë¾åºÇÄã¤Î¥¯¥ºÉã¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦58ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¼Ú¶â¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢½÷¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢°é»ùÊü´þ¤Î¤¦¤¨Ì¼¤òÇä¤êÈô¤Ð¤¹¡£Ì¼¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤¹¤ë°û¤ó¤À¤¯¤ì¡×¡Ê¹Åç¸©¡¦41ºÐ¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤É¤ì¤À¤±»Ò¤É¤â¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤à¤Î¤«¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦62ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¥¯¥º¿ÆÉã¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ«¥É¥é»Ë¾åºÇÄã¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎºÂ¤ÏÌ¤Íè±Ê¹åÆ°¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì¼¤òÇä¤êÈô¤Ð¤·¡¢Êô¸øÀè¤Ë¤â½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¶â¤òÌµ¿´¤·¡¢ÄÌÄ¢¤òÅð¤à¡£Æ¨¤²¤Æ¤âÆ¨¤²¤Æ¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥¾¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥º¿ÆÉã¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬¤µ¤ó¤Ï¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤ä¡Ø²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤ÉÆüÍË·à¾ì¸æÍÑÃ£¤Îºî²È¤µ¤ó¤Ç¡¢°¿Í¤é¤·¤¤°¿Í¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£·ë¶É²þ¿´¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢·ì¥Ø¥É¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ÆÏ´²°¤Ç»à¤Ì¡£ÆÇ¿Æ¤È¤·¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤³¤ÎÉ¼¿ô¡£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç°¦ÕÈ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
Ä«¥É¥é¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆTOP10
¡¡°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ò¤É¤¤Éã¿Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â³¤¤¤Æ¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿ÉôÌç¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤ÎºîÂ¤¤ÏºÇ¹â¤Î5°Ì¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡Ö¤¢¤Î»þÂå¤Î¸·¤·¤¤Éã¿Æ¤À¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ê¹Åç¸©¡¦57ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÊô¸øÀè¤ËÇä¤é¤ì¤ë¤ª¤·¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¦52ºÐ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ö¶ËÉÏ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¬¤¯ÃË¤Î°¥¤ì¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤ÇÊô¸ø¤Ë½Ð¤ëÌ¼¤ò¡¢¡Ø¤ª¤·¡¼¤ó¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤Ë¤ÏÎÞ¡¢ÎÞ¡Ä¡Ä¡£·è¤·¤Æ°¦¾ð¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É½¸½¤Î»ÅÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÉã¿Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¶¶ÅÄÔè²ì»ÒÀèÀ¸¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢É×¤â¸È¤âÂ©»Ò¤âºÇ°¡£ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ï¥¯¥º¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
¡¡4°Ì¤Ë¤â¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤Î·ÃÊ¸¤¬Æþ¤ê¡¢Ì¾ÍÀÈÔ²ó¡£¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÇÍê¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¹¤«¤¯¤Æ¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦59ºÐ¡Ë¤È¿ÍÊÁ¼«ÂÎ¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¾¡»Ò¡ÊÅÄÃæ¹¥»Ò¡Ë¤¬¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤É¼Â¤Ï¤ª¤È¤³µ¤¤â¤¢¤ë¡£¾¡»Ò¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿Êì¿ÆÉôÌç¤Î2°Ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿ÉôÌç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï·ë¹½¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡á¤¤¤¤É×ÉØ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¥À¥á¤Ç¤âµö¤»¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
¡¡3°Ì¤Ï¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡Ê'23Ç¯¡Ë¤Î²ÖÅÄÇßµÈ¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥Ä¥ä¡Ê¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ë¤ÏºÇ¹â¤ÊÊì¿Æ¤Î1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÎÌÀ¤ë¤¤Éã¿ÆÁü¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥¹¥º»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ØÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÎÂØ¤¨²Î¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Ê¤¬¤éË´¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ïµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦51ºÐ¡Ë
¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Âçºå»þÂå¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ä¥ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¹Ó¤ì¤Æ¡¢¤¬¤Ã¤«¤êÉã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤°¦ºÊ²È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
²ÈÂ²¤ò°¦¤¹¤ëÍýÁÛ¤ÎÉã¤¬1°Ì¤È2°Ì¤Ë
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê'24Ç¯¡Ë¤ÎÃöÄÞÄ¾¸À¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬Æ²¡¹¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡Ö¤¢¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤Í¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ¼¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦56ºÐ¡Ë¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤ò°¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤âÂº½Å¤·¡¢¶â¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¡×¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡¦48ºÐ¡Ë¤È¥¯¥º¿ÆÉã¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö»à¤Ì´ÖºÝ¤Î¾Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¦52ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡Ö»à¤Ì´ÖºÝ¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±Øò²ù¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»þÂå¤â¤Î¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Èó¾ï¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È¤ÊÉã¿Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤ÈÌ¼¤Î´Ø·¸¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤·¡¢Ä«¥É¥é»Ë¾åºÇ¹â¤ËÌ¼°¦¤Î¶¯¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÉã¿Æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡Ê'22Ç¯¡Ë¤Î´äÁÒ¹ÀÂÀ¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤À¡£
¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¶òÄ¾¤Ë»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Ì¼¤ËÇØÃæ¤ÇÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦51ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦43ºÐ¡Ë¤Ê¤É¼«¤éÌ´¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¤¥±¥á¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½Âå¤â¤Î¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÇ½é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±ü¤µ¤ó¥é¥Ö¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤¯¡£½÷À»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹â¤µ¤¬¾å°Ì2ºîÉÊ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆÌò¤ÏÃøÌ¾¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î²¬Éô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç5ºî¤ÎÄ«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¤ËÏÆÌò¤Ç½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÈ´Å§¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤â¿¦¿Í¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¤âÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£¤Ò¤Ã¤«¤²ó¤·Ìò¤Ï¸µ¥ä¥ó¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¡Ë
¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆTOP10
1°Ì¡¡¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ê'20Ç¯¡ËÃÝ°æ¥Æ¥ë¥ò¡Ê¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡Ë¡¡115É¼
2°Ì¡¡¤ª¤·¤ó¡Ê'83Ç¯¡ËÃ«Â¼ºîÂ¤¡Ê°ËÅì»ÍÏ¯¡Ë¡¡74É¼
3°Ì¡¡¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ê'01Ç¯¡Ë¸ÅÇÈÂ¢·ÃÊ¸¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¡¡47É¼
4°Ì¡¡¤Þ¤ì¡Ê'15Ç¯¡ËÄÅÂ¼Å°¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡¡43É¼
5°Ì¡¡¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ê'19Ç¯¡ËÀî¸¶¾ï¼£¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¡¡41É¼
6°Ì¡¡¥Ö¥®¥¦¥®¡Ê'23Ç¯¡Ë²ÖÅÄÇßµÈ¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¡¡38É¼
7°Ì¡¡½ã¤È°¦¡Ê'12Ç¯¡Ë¼íÌîÁ±¹Ô¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡Ë¡¡36É¼
8°Ì¡¡¸×¤ËÍã¡Ê'24Ç¯¡ËÃöÄÞÄ¾¸À¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¡33É¼
9°Ì¡¡¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ê'96Ç¯¡ËÆîÅÄÅ°¡Ê»ûÀô·û¡Ë¡¡32É¼
10°Ì¡¡¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ê'22Ç¯¡ËÈæ²Å¸»°¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¡¡29É¼
ºÇ¹â¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆTOP10
1°Ì¡¡Éñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ê'22Ç¯¡Ë´äÁÒ¹ÀÂÀ¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¡¡71É¼
2°Ì¡¡¸×¤ËÍã¡Ê'24Ç¯¡ËÃöÄÞÄ¾¸À¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¡68É¼
3°Ì¡¡¥Ö¥®¥¦¥®¡Ê'23Ç¯¡Ë²ÖÅÄÇßµÈ¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¡¡62É¼
4°Ì¡¡¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ê'01Ç¯¡Ë¸ÅÇÈÂ¢·ÃÊ¸¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¡¡49É¼
5°Ì¡¡¤ª¤·¤ó¡Ê'83Ç¯¡ËÃ«Â¼ºîÂ¤¡Ê°ËÅì»ÍÏ¯¡Ë¡¡41É¼
6°Ì¡¡¤Ï¤Í¶ð¡Ê'86Ç¯¡ËµÌ¹°¼¡Ïº¡Ê¾®ÎÓÌ»ø¡Ë¡¡37É¼
7°Ì¡¡¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ê'16Ç¯¡Ë¾®¶¶ÃÝÂ¢¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¡¡33É¼
7°Ì¡¡¤Æ¤ë¤Æ¤ë²ÈÂ²¡Ê'03Ç¯¡Ë´äÅÄ½ÕÃË¡Ê´ßÃ«¸ÞÏ¯¡Ë¡¡33É¼
9°Ì¡¡¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ê'19Ç¯¡Ë¼ÆÅÄ¹äÃË¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡¡31É¼
10°Ì¡¡¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ê'10Ç¯¡ËÈÓÅÄ¸»Ê¼±Ò¡ÊÂç¿ùÎú¡Ë¡¡28É¼
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¬ÅÄÍÛÊ¿