2023年2月、羽田空港に降り立った工藤静香6月12日、工藤静香が更新したInstagramが注目を集めている。工藤はInstagramのストーリーズで「@kokiカフェ」「1番好きな卵の黄身具合」と題して、木製プレートに載せた野菜やゆで卵などの写真をアップ。続いて「バズリズムの収録」として、メイクをしてもらっている姿の動画を投稿した。「スポーツ報知」はこのInstagramストーリーズを「工藤静香54歳、美魔女なメイク姿！」とのタイ