デンマークの食品当局は、韓国の食品メーカーの即席めんについてトウガラシの量が多く急性中毒を引き起こす恐れがあるとして回収を指示しました。デンマークの食品当局が11日回収を指示したのは、韓国の食品大手三養食品が販売する即席めん「ブルダック」シリーズのラーメンなど3種類です。食品当局の発表によりますと、これらのラーメンは辛さ3倍などとうたっていて、トウガラシの辛味成分であるカプサイシンの含有量が高く、消費