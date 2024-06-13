あまりにも杜撰な状態で金融機関と名乗っても良いのだろうか。【注目】韓国では今、「偽札犯罪」が増加…一体なぜ？韓国の大手銀行「ウリィ銀行」のことだ。今年1月、707億ウォン（約78億円）を横領した疑いでウリィ銀行元職員に懲役15年、その弟（43）に12年が言い渡された。それだけでなく、2017年から昨年まで、2018年を除いて毎年横領事故が起きているのだ。金額が最も大きい事例が前出の事件である。写真はイメージ最近では、