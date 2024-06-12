忍者・志賀泰伸氏（写真・馬詰雅浩）「誹謗中傷で略式起訴」2024年3月末から4月にかけて、こういった見出しのネットニュースが数件、配信された。しかし、テレビなどでは大きく報じられていない。被害に遭ったのは、旧ジャニーズ事務所のアイドルグループ「忍者」の元メンバー、志賀泰伸氏（55）だ。「旧ジャニーズ問題で誹謗中傷を受けてきたメンバーのなかで、事件化されたのはこれが初の事例でした」と、振り返る志賀氏。