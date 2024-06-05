高松市立小学校で２０２１〜２２年に起きたいじめの「重大事態」２件について、学校から市教委や市長への発生報告が、保護者の申し立てを受けてから３〜６か月後だったことが、保護者への取材でわかった。文部科学省は指針などで速やかな報告を求めており、専門家は学校や市教委の対応を疑問視する。（黒川絵理）文部科学省は、いじめ防止対策推進法に基づく指針などで、市立校は保護者や子どもから重大事態の申し立てを受けた