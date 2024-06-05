お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（56）が、4日放送のテレビ朝日「証言者バラエティアンタウォッチマン！」（火曜後11・45）に出演。長女が結婚したことを語った。番組では、偉人の名言を紹介。寺田寅彦の「子供を教育するだけが親の義務でなく、教育されることも親の義務」との言葉が流れ、子供から学んだことについて聞かれると、三村は「娘がこないだ結婚したのよ」と明かした。そして「こないだ娘に教わった