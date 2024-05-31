近藤真彦さんにも、私なんかよりも、もっともっと暗い苦しみを与えてしまった……」【写真】声も顔も違う？ 名曲『スローモーション』のカバーを歌う明菜の近影かつて、金屏風を背にした会見で、涙ながらにそう語っていた中森明菜。あれから34年の月日が流れた歌姫は今、復活への道を歩んでいる。「2017年末のディナーショーを最後に、人前に出て生声で歌っていない明菜さんですが、7月13日の誕生日前後の3日間でファンイベ