Ｍ−１グランプリ優勝の令和ロマンが２９日に開催予定のプロ野球交流戦ＤｅＮＡ対楽天戦で始球式に挑むが、投げる予定の高比良くるまが肩を壊すアクシデントに見舞われたことを２６日のＹｏｕＴｕｂｅで明らかにした。くるまは、始球式が決まってからの約１カ月、１８万円近くするグローブを自費で購入し、元中日監督の森繁和氏から直接指導を受けるなど、大ファンであるＤｅＮＡ戦で投げられる喜びを胸に、必死に練習に取り組