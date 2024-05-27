楽天モバイルが迷惑SMS拒否設定を2024年7月9日より無料で提供！楽天モバイルは20日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）においてフィッシング詐欺対策を目的として有害なWebサイトのアドレス（URL）や電話番号が含まれるショートメッセージ（SMS）を自動で拒否するオプションサービス「迷惑SMS拒否設定」を2024年7