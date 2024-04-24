AFCチャンピオンズリーグは24日、横浜F・マリノスvs蔚山現代の準決勝第2戦が行われ、PK戦の末にF・マリノスが勝利。初の決勝進出を決めた。第1戦は蔚山がホームで1-0と勝利。迎えた日産スタジアムでの第2戦は、雨天の死闘に。13分、横浜F・マリノスが植中朝日の先制弾によりトータルスコアで追いつくと、21分にアンデルソン・ロペス、30分に再び植中と立て続けのゴールで一気にリードを広げる。しかし35分、蔚山がマテウス・サレス