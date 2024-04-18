流麗フォルムの中身は「“ほぼ”シビック」!?2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023（JMS2023）」でホンダが発表した「プレリュード コンセプト」は、今後市販化が予定されており、エクステリアデザインはほぼ市販型とのことですが、その他のインテリアやエンジンなどの詳細情報は未発表となっています。かつては「デートカー」の代表格といわれていたプレリュードの復活ですが、市販版はどのようなキャラク