横浜FM、蔚山でプレーしたユ・サンチョル氏を追悼横浜F・マリノスは4月17日、AFCチャンピオンズリーグ（ACL）の準決勝で蔚山現代（韓国）とアウェーで対戦し0-1で敗れた。アウェーに訪れた横浜FMサポーターが掲げたメッセージが、韓国で感動を引き起こしている。ACL東地区を戦う横浜FM。2戦合計方式の準決勝を突破したチームが西地区の準決勝を突破したクラブとホーム&アウェーの決勝に臨み、アジアを制したチームは2025年