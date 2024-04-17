朝鮮人民軍（北朝鮮軍）の兵士たちが食卓を囲む一枚の画像が大炎上した。朝鮮人民軍、とりわけ下級兵士は、コロナ前の食糧状況がまだマシだったころから、飢えに喘いでいる。協同農場から出荷された軍糧米（軍向けの穀物）、軍部隊に届くまでの過程で、市場に横流しされ、中身を安くて栄養のないものに入れ替えられ、すっかり目減りしてしまう。常に腹をすかせている彼らは、食べ物欲しさに農場や民家を襲撃する。国境を超えて中国