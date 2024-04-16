気候変動によって、タコが失明する可能性があることが分かってきた。新たな研究によると、現在のペースで海の温度が上昇し続けると、タコの目が見えなくなるリスクが生じるそうだ。 【画像】深海を泳ぐ「ダンボ」タコを発見！水深約1700ｍで撮影 幻想的な姿で話題に タコは生存のために視力に頼っていることから、目が見えなくなることは大問題となると研究者は指摘している。ちなみにタコの脳の70%は視力に関係したも