写真：USA TODAY Network/アフロまさにNBAドラフト前の “吉兆” である。4月15日、ネブラスカ大に所属するバスケ日本代表の富永啓生が、婚約したことを自身のSNSで発表した。富永は「ご報告です」として、《この度お付き合いしていた方と婚約をすることになりました》と発表。続けて《これからも2人で支え合い楽しい日々を過ごしていきたいと思います！》と伝えた。婚約したハンナ・フィッツパトリックさんとはネブラスカ