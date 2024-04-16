インドで先月27日、男性が清掃作業中に3メートルの高さから落下し、身体に鉄の棒が突き刺さるという事故が発生した。鉄の棒は男性の心臓と肺を貫通していたが、彼の心臓はまだ動いており、4時間かけて鉄の棒を除去する手術が行われた。手術後の男性は驚きの回復力を見せ、まもなく退院できる見込みだという。英米拠点のニュースメディア『Talker』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】痛ましいケガをしたのは、インド北部ウ