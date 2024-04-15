15日、北朝鮮で故・金日成主席の生誕記念日を迎えましたが、国の“最も重要な祝日”にある異変が起きています。専門家は、金正恩総書記の先人たちに対する思いの変化が表れているといいます。15日午後5時すぎ、北朝鮮の国営放送、朝鮮中央テレビで映し出されたのは、14日夜の花火が打ち上げられる様子や、広場で舞い踊る多くの人たちです。4月15日は北朝鮮の祝日、「太陽節」。建国の父、故・金日成（キム・イルソン）主席の誕生日