入学進級の季節。PTAの役員選出に緊張している人も多いのではないでしょうか。「どうにかして役員を逃げたい！」と思いつつ、それでもほとんどの人は「選出されたらやるしかない」と腹をくくるもの。しかし、中には役員になりたくない一心でとんでもない行動に出る人もいるようです。【漫画】引っ越して転校するまででも「役員をやってほしい」と思うのだけど…（全編を読む）「引っ越しするする詐欺」で何年も乗り切ろうとする保