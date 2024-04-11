花王がアイシャドー約8.5万個を自主回収へ 容器の微細な破片が付着共同通信

花王がアイシャドー約8.5万個を自主回収へ 容器の微細な破片が付着

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • カネボウ化粧品のアイシャドー「ケイト ザ アイカラー（マーブルインク）」
  • 花王は11日、一部商品約8万5000個を自主回収すると発表した
  • 容器の内側が削れ、微細な破片が付着していることが判明したため
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