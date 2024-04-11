Signature Slim K950を机に置いてみたところ。黒ベースの配色で部屋になじむロジクールがフルサイズの薄型キーボード「Signature Slim K950」（以下、K950）を発表しました。直販価格は10,890円。先行して発売している海外では同じSignatureシリーズのマウスとのセット商品になっていますが、日本ではK950のみを単体販売します。メーカーから実機を借り、短時間ながら試用する機会を得たのでご紹介します。実際に触ると低価格帯の