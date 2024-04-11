英会話サービス「駅前留学NOVA」「Gabaマンツーマン英会話」を展開するNOVAランゲージカンパニーはこのほど、同社所属の外国人講師287人に対して「日本語で最も好きなフレーズ」を調査し、その結果を公開した。 【写真】外国人講師が選ぶ「一番好きな日本語」の結果一覧 3位には「大丈夫です」（12票）がランクイン。「『大丈夫』はすべてを乗り越えていけます」、「日本語の中でも最初に覚え