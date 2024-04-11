平均年収443万円――これでは普通に生活できない国になってしまった。なぜ日本社会はこうなってしまったのか？重版7刷の話題書『年収443万円安すぎる国の絶望的な生活』では、〈昼食は必ず500円以内、スタバのフラペチーノを我慢、月1万5000円のお小遣いでやりくり、スマホの機種変で月5000円節約、ウーバーイーツの副業収入で成城石井に行ける、ラーメンが贅沢、サイゼリヤは神、子どもの教育費がとにかく心配……〉といった切