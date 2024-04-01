送検のため、東京湾岸署を出る笹川大智容疑者（中央）＝1日午前8時33分東京都渋谷区のマンション一室で女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁捜査1課は1日までに、不同意性交の疑いで、東京都港区居住の弁護士笹川大智容疑者（33）＝第一東京弁護士会＝と、渋谷区居住の中央区職員山崎俊範容疑者（33）を逮捕した。捜査1課によると、笹川容疑者は黙秘しており、山崎容疑者は「同意の上だった」と供述している。笹川容疑者