大河ドラマで主演すると…2026年に放送される大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主演が、仲野太賀（31）に決まった。来年の大河ドラマは、仲野と同じスターダストプロモーションに所属する横浜流星（27）が主演を務める「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が放送される。【写真を見る】「何を演じてもキムタク」と評された映画と、大河ドラマの主演を張った旧ジャニーズのタレントたち「現在、NHKは旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）に所属