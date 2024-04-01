俳優の真田広之さんが始球式…捕手役の山本にストライク投球■ドジャース ー カージナルス（日本時間4月1日・ロサンゼルス）大谷翔平、山本由伸両投手が加入したドジャースの始球式に登場した日本人俳優に注目が集まっている。3月31日（日本時間4月1日）の本拠地カージナルス戦に真田広之さんが登場。「かっこいい……」「イケメンすぎる」とファンも注目している。真田さんは黒のドジャースユニホームで登場。球場では「ショ