新CMを巡り「ミンティア」の不買運動が勃発 SNSでは「内乱」状態Smart FLASH

新CMを巡り「ミンティア」の不買運動が勃発 SNSでは「内乱」状態

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ミンティア」の新CMが物議を醸しているようだとFLASHが伝えた
  • Snow Manが降ろされて一部ファンが激怒し、不買運動が勃発したそう
  • 不買運動はファンのなかでも賛否が分かれ、SNSは「内乱」状態だという
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