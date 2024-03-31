3月22日から公開されている映画『四月になれば彼女は』の公開初週興行ランキング4位にランクイン。佐藤健と長澤まさみの初共演となる映画とあって、公開前から話題を集めていた映画だったが、採算を取れるか分からない厳しいスタートとなった。【写真】「吉川晃司の衣装みたい」視聴者がザワついた長澤まさみの独特ファッション同映画の原作は映画プロデューサー兼小説家の川村元気氏による同名の小説。約45万部を売り上げる人