漫画「ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜」「だんドーン」の公式X（旧ツイッター）「『ハコヅメ』『だんドーン』公式」が31日、更新され、俳優の山田裕貴（33）と、元乃木坂46で女優の西野七瀬（29）の結婚を祝福した。2人は2021年に日本テレビドラマ「ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜」で共演していた。Xで「山田裕貴さん、西野七瀬さんご結婚おめでとうございます！」と祝福。「以下、泰さんよりメッセージをいただきました！」と