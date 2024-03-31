【台北＝園田将嗣】台湾中国から輸入された唐辛子粉などの香辛料に工業用染料「蘇丹紅」が混入していることが分かり、香辛料の輸入停止にとどまらず、関連商品も相次いで回収される騒ぎとなっている。健康被害は確認されていないが、台湾当局による検査の甘さが混入を招いたとの指摘が出ている。蘇丹紅は、靴磨きや床のつやを増すためなどに利用される。食品への使用は禁止されているが、色味を良くするために使ったとみられ