作家百田尚樹氏が代表を務める日本保守党が３１日、東京・江東区内で行った街頭演説会で、緊張が走る場面があった。衆院東京１５区補選（４月１６日告示、２８日投開票）を控え、イスラム思想研究家の飯山陽氏を擁立する同党は連日、江東区内で政治活動を行っている。この日、豊洲で行われた演説会でマイクを握った百田氏は「４月２８日に何かがあるんでしょう。これはすごく大きな戦いです。一補選だけではとどまらない。