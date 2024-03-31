三重県の鳥羽水族館で毎年恒例の一風変わった入社式が行われました。 【写真を見る】スーツ姿で水槽にドボン水族館の新入飼育員が大水槽で水中入社式 巨大な水槽に登場したリクルートスーツ姿のダイバーたち。その背中には初心者マークも。これは鳥羽水族館が毎年行っている「水中入社式」です。17回目となる今年は、5人の新入社員が3000匹の魚が泳ぐ水槽の中で辞令を受け取り、多くの来場者の