千葉県浦安市で80代くらいの女性がひき逃げされ死亡した事件で、警察は車を運転していた75歳の男を逮捕しました。【映像】事故現場の様子（道路に残る血痕も）濱田恭一容疑者（75）は、30日の午後6時半ごろ、浦安市富岡の路上で80代くらいの女性を車ではねたにもかかわらず、救護せずに走り去った疑いが持たれています。女性はその後死亡しました。濱田容疑者は商業施設の駐車場から道路へ出る際に、歩道を歩いていた女性を