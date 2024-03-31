【MLB】ドジャース−カージナルス（3月30日・日本時間31日／ロサンゼルス）山本由伸投手がメジャー初勝利を目指し、大谷翔平投手が「2番・DH」で先発出場した試合では、大谷の打席も含めて不可解なストライクコールが頻発。度重なる微妙な判定を受け、ロバーツ監督が鬼の形相で球審に怒りをぶちまけるシーンがあった。【映像】物議を醸した球審の不可解判定問題のシーンは7回1死満塁で迎えたカージナルスの攻撃。ドジャース3番