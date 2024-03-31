埼玉県久喜市の市立小学校で２０２２年度、同級生７人からいじめを受けた児童が３８日間欠席していたことがわかった。市教育委員会はいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」と認定し、実施した調査の報告書を２８日に公表した。児童は登校するとじんましんが出るようになったといい、報告書は「いじめが児童に与えた影響は大きい」との見方を示した。報告書によると、１、２学期の開始時に、児童のマスクがごみ箱に捨てられ